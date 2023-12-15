Toplumcu belediyecilik İzmir’de konuşulacak

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:29

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:29

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde 17 Aralık 2023 Pazar günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde “İzmir Yerel Seçimler ve Toplumcu Belediyecilik Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Alanında uzman kişiler öne çıkan belediyecilik deneyimlerinden kentte yaşanan sorunlara kadar pek çok konuyu ele alacak.

Pek çok katılımcının yer aldığı sempozyumun düzenleme kurulunda; Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yer alıyor. Yerel yönetim deyince ilk akla gelen kent hakkı, afetlere dirençli kentler, üretici belediyecilik, kent yoksulluğu, demokratik katılım, temiz enerji gibi pek çok kavram “Toplumcu Belediyecilik ve Siyasal Mücadeleler”, “Toplumcu Kentsel Politikalar” ile “Yeniden Umut ve Mücadele Mekânları” oturum başlıklarında tartışılacak.

DÜZENLEME KURULU’NDAN DAVET

Sempozyumun zengin içeriği ve titiz hazırlık süreciyle büyük bir emek barındırdığını dile getiren Düzenleme Kurulu, emekten ve halktan yana tüm kurum, kuruluş ve İzmirlileri etkinliğe katılmaya davet etti.

Kişilerin ve adayların değil, ilkeler ve politikalar çerçevesinde yerel yönetimlerin tartışılacağı sempozyumda yeni toplumsal örgütlenme modellerinin de ele alınacağına dikkat çeken Düzenleme Kurulu; oturumlarda Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Anayasa Hukukçusu Mithat Sancar, İnsan Hakları Savunucusu Hacer Foggo, Sanatçı/Yazar Ercan Kesal ve çeşitli yazar, gazeteci, hukukçu ve akademisyen ile farklı meslek gruplarının temsilcilerinden oluşan zengin bir konuşmacı listesi bulunduğunun altını çizerek etkinlik sonrası Sempozyum Sonuç Metni de yayınlanacağını belirtti.

İZMİRLİLER NASIL BİR YEREL YÖNETİM İSTEDİKLERİNİ TARTIŞACAK

Forum bölümünde ise ‘’İzmir’de nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” sorusu etrafında toplumcu belediyecilik açısından kadın, genç, engelli, ekoloji, tarihsel-kültürel miras, kent suçları, şehircilik politikaları, kooperatifçilik, yerel seçimler vd. başlıklar yurttaşlar tarafından ele alınacak.