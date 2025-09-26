'Toprağımızı Vermiyoruz' mitingi Muğla’da yapılacak

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde 15 Eylül sabahı başlayanzeytin ağaçlarının sökümü kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İkizköy’de köylülerle bir araya gelerek destek mesajı vermişti. Ziyarette Başkan Aras’a CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanı ZekicanBalcı, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve partililer de eşlik etmişti.

Akbelen Ormanı ve İkizköy’de zeytinliklerin sökülmesiyle yeniden gündeme gelen doğa talanı tartışmalarına karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi hukuki olarak harekete geçerken sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler de “Toprağımızı Vermiyoruz” mitingi ile Akbelen mücadelesinin sesi olacak.

28 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Menteşe Atatürk Bulvarı’nda düzenlenecek “ToprağımızıVermiyoruz” mitingine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra birçok siyasi partinin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının katılması bekleniyor.

SİVİL TOPLUM VE SİYASİ PARTİ DESTEĞİ

Mitinge, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Türkiye İşçi Partisi etkinlikte yer alacak, Sera Kadıgil ve Demokrasi Partisi (DEM) İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 28 Eylül’de Muğla’da yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Ayrıca Yeşil Sol Parti, Emek Partisi ve Sol Parti temsilcileri de etkinlikte bulunarak Akbelen ve İkizköy’deki doğa mücadelesine desteklerini gösterecek. Böylece miting, farklı kesimlerden gelen güçlü bir dayanışmanın sesi olacak.

AKBELEN MÜCADELESİ 6.YILINDA

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için çalışmalar 2019 yılında başladı. Enerji ve madencilik faaliyetlerini hızlandırmayı amaçlayan yeni kanunla birlikte Akbelen'de zeytinliklerin sökümü yeniden başladı.

7574 Sayılı Kanun, 24 Temmuz'da Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaştı.Kanunun 11. maddesine eklenen geçici bir maddeyle, Muğla'da İkizköy ve çevresindeki 50'den fazla mahalle kömür istimlak sahası olarak belirlendi.

Bu madde, ilgili sınırlar içinde maden faaliyetleri yürütülmesinin ve zeytin ağaçlarının bu alanlardan taşınmasının önünü açtı. Buna göre zeytinlerin taşınma ya da kesim işleminin nasıl uygulanacağına dair usul ve esaslar 4 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji, 15 Eylül'de basına gönderdiği bilgi notunda, öncelikle ruhsat sahasında bulunan 151 adet zeytin ağacının taşınacağını açıkladı.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA’NIN DOĞASI BİZİM EN BÜYÜK DEĞERİMİZDİR”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, miting öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Muğla’nın doğası, zeytinlikleri ve tarım alanları bizim en büyük değerimiz, mirasımızdır. Bu toprakları korumak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Zeytin ağaçlarımıza dokunmayın, çünkü zeytin ağaçlarımız doğamızın, sağlığımızın sigortasıdır. Akbelen’de, İkizköy’de yaşanan süreçte köylülerimizin yanındayız. ‘Toprağımızı Vermiyoruz’ mitingi, bu kararlılığın ve dayanışmanın en güçlü ifadesi olacak. Tüm vatandaşlarımızı Pazar günü Akbelen’in sesi olmaya davet ediyorum.”