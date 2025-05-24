Torba Yasa görüşmelerinde çözüm süreci tartışmaları: ‘PKK ile anlaşıp öğrencilerle savaşıyorsunuz’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün üniversiteler ve belediyelerle ilgili düzenlemeler içeren torba yasa görüşülerek kabul edildi. Komisyonda yeni çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde oldu. Belediyelerle ilgili düzenleme üzerine konuşan DEM Parti’li Hakkı Saruhan Oluç, kayyum atamalarını gündeme getirerek “Son dokuz yılda belediyelerimize 156 civarında kayyım atanmış. Son seçimden sonra da 12 belediyemize kayyım atandı. Cumhurbaşkanı ‘Artık istisna olacak’ dedi. Umarım bu meseleden uzaklaşılır” dedi. Erdoğan’ın belediyelerle ilgili düzenleme çağrısını da anımsatan Oruç “Yerel yönetimlerin ve yerinden yönetim hizmetlerinin ve yetkilerinin arttırılması amacıyla adımların atılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Oruç, muhalefetin ortak imzasıyla kayyumların kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdiğini anımsatarak AKP’den bu teklife destek vermelerini istedi. CHP’li Veli Ağbaba ise, YÖK’le ilgili düzenlemeler sırasında tutuklu öğrencileri gündeme getirdi.

‘BİR TARAFTAN BARIŞ DİYORSUNUZ, PKK’YLA ANLAŞIYORSUNUZ’

İktidarı çözüm süreci üzerinden eleştiren Ağbaba “İyi üniversiteden nefret ediyorsunuz, tüyleriniz diken diken oluyor. ODTÜ’den, Boğaziçi’nden nefret ediyorsunuz. Rektör atama yetkileri sizde, YÖK atama yetkileri sizde. Bir taraftan barış diyorsunuz, PKK’yla anlaşıyorsunuz. Üniversite öğrencilerine, İmamoğlu’na, CHP’ye savaş açıyorsunuz. Bunu da milletin takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan komisyonda kabul edilen teklife göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), cumhurbaşkanının doğrudan seçtiği 14, Üniversitelerarası Kurulu’nca seçilip cumhurbaşkanı tarafından atanan 7 kişi olmak üzere toplam 21 kişiden oluşacak. Devlet ve vakıf üniversitelerine rektörler cumhurbaşkanınca atanacak. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılacak. Teklifin belediyelerle ilgili kısmına göre de valilerin görüşleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na işlem dosyası gönderdiği yerlerde belediye kurulabilecek. Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.