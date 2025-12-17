Toys“R”Us Türkiye ilk mağazasını Terminal Kadıköy’de açtı

Dünyanın en sevilen oyuncak markalarından Toys“R”Us, Türkiye’deki ilk mağazasını Terminal Kadıköy’de açtı. Deneyimi merkeze alan mağaza konseptiyle kapılarını açan marka, çocuklar ve aileler için oyun, keşif ve birlikte vakit geçirme üzerine kurulu yeni bir perakende anlayışını Türkiye ile buluşturdu.

KADIKÖY’ÜN KALBİNDE DENEYİM ODAKLI BİR MAĞAZA

Toys“R”Us Terminal Kadıköy mağazası, klasik oyuncak mağazası anlayışının ötesine geçerek; çocukların keşfetmesini, oyunla öğrenmesini ve kendini özgürce ifade etmesini destekleyen bir deneyim alanı olarak tasarlandı.

Mağazada etkileşimli oyun alanları, yaratıcılığı teşvik eden atölyeler, tematik etkinlik köşeleri ve karakter buluşmaları yer alıyor. Bu yaklaşım, alışverişi yalnızca ürün odaklı bir süreç olmaktan çıkararak aileler için birlikte geçirilen nitelikli zamana dönüştürüyor.

AÇILIŞ GÜNÜ TERMİNAL KADIKÖY’DE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Açılış günü boyunca Terminal Kadıköy, çocuklar ve aileler için canlı ve eğlenceli bir atmosfere sahne oldu. Toys“R”Us’ın ikonik maskotu Geoffrey, gün boyu ziyaretçilerle buluştu. Bando gösterileri, dans şovları, Geoffrey ile fotoğraf çekimleri ve çocuklara özel atölyeler açılış programının öne çıkan anları arasında yer aldı. Ziyaretçiler ayrıca yüz boyama, boyama aktiviteleri, oyun hamuru atölyeleri ve interaktif oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Terminal Kadıköy mağazasıyla birlikte konumlanan Geoffrey’s Cafe ise doğum günü kutlamalarından kurabiye ve pizza süsleme atölyelerine, dönemsel etkinliklerden tematik programlara uzanan içeriğiyle çocuklar ve aileler için sıcak bir buluşma noktası olarak ilk günden ilgi odağı oldu.

“TOYS“R”US STANDARDINI TÜRKİYE’YE TAŞIYORUZ”

Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Selcen Armağan, açılışa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Toys“R”Us’ı Türkiye’ye getirirken önceliğimiz, markanın dünyada temsil ettiği oyun kültürünü ve deneyim standardını doğru şekilde taşımaktı. Terminal Kadıköy mağazamız, bu yaklaşımın Türkiye’deki ilk yansıması. Toys“R”Us Türkiye olarak, çocukların keşfetmesini, ailelerin birlikte zaman geçirmesini ve markanın sunduğu deneyimi her yönüyle yaşamasını sağlayan bir perakende yaklaşımını hayata geçiriyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN EN EĞLENCELİ OYUNCAK PERAKENDECİSİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Toys“R”Us dünya çapında bilinirliği ve yıllık 2 milyar doları aşan satış hacmiyle çok güçlü bir oyuncu” diyen Agnaris Mağazacılık Kurucu Ortağı Özgür Özaktaç ise şunları söyledi:

“Bu uluslararası deneyim, özellikle kategori yönetimi, ürün seçimi, mağaza tasarımı ve müşteri deneyimi konularında bize ciddi bir know-how sağlıyor. Global markalardan oluşan geniş bir ürün yelpazemiz var. Yeni markalar ve ürünler de eklenecek. Hedefimiz, Türkiye’nin en eğlenceli, en deneyim odaklı ve gençlerle en güçlü bağ kuran oyuncak perakendecisi olmak.”

TOYS“R”US TÜRKİYE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Instagram • @toysrustrky

Facebook • @toysrustrky

YouTube • @toysrustrky

TikTok • @toysrustrky

TOYS“R”US HAKKINDA

70 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara mutluluk getiren Toys“R”Us®, küresel oyuncak perakendeciliğinin lider markalarından biridir.

Markanın ikonik maskotu Geoffrey the Giraffe™, milyonlarca çocuk ve aile tarafından sevilmektedir.

Toys“R”Us® bugün 35 ülkede, 1.500’den fazla mağaza ve e-ticaret operasyonuyla yıllık 2 milyar ABD Dolarını aşan global satış hacmine ulaşmaktadır.

Markanın sahibi olan WHP Global, toplamda 7 milyar ABD Doları’nın üzerinde perakende satışa sahip uluslararası bir marka yönetim grubudur.

AGNARİS MAĞAZACILIK A.Ş. HAKKINDA

Agnaris Mağazacılık A.Ş., Türkiye oyuncak ve çocuk ürünleri sektörünün iki öncü markasını bir araya getirerek kurulmuştur.

Kurucu ortaklardan;

Selcen Armağan, Ottonya İnovasyon A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıdır. Ottonya, 12 yılı aşkın süredir Disney lisanslı ürünler ve kendi markalarıyla çocuk kategorisinde ürün geliştiren, Türkiye’nin en yenilikçi tasarım ve lisans yönetimi şirketlerinden biridir. Disney lisanslı ürünlerin yanısıra Frocx, Lolla’s, EduFunBox, CityCode gibi markaları başarıyla yönetmekte; tasarım, Ar-Ge, üretim ve distribüsyon gücüyle sektörde önemli bir yere sahiptir.

Özgür Özaktaç, Özaktaç A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olup, şirketi ve tescilli Gokidy markasıyla Türkiye’nin en geniş oyuncak dağıtım ağlarından birini yönetmektedir. Özaktaç A.Ş., 10 yılı aşkın süredir oyuncak, kırtasiye, elektronik ürünler gibi farklı kategorilerde hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş kitlelere ulaşan, sektörün güçlü ve köklü temsilcilerindendir. Gokidy markası, “oyuncak herkes içindir” mottosuyla kaliteli ve ulaşılabilir ürünleri, güçlü toptan satış altyapısıyla ülkenin dört bir yanına sunmaktadır.

İrtibat:

Nurcan Arda 0532 768 64 68

nurcan.arda@lorbi.com