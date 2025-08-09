Trabzon’da kadın cinayeti: ‘Tuğba Sağlam evli olduğu erkek tarafından öldürüldü’

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Tuğba Sağlam'ı (35) evli olduğu Mustafa Sağlam, tüfekle vurarak öldürdü.
DHA’da yer alan habere göre cinayet saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Sağlam, Tuğba Sağlam’a tüfekle ateş edip, kaçtı. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tuğba Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.