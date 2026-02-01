Trabzon'daki deprem sonrası 2 il için kritik uyarı: 'Büyümeye devam ediyor...'

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 3.8 büyüklüğündeki Trabzon depreminin ardından 2 il için uyarıda bulundu.

"DEPREMSELLİK 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİYLE ARTTI"

"Trabzon'un depremselliği 6 Şubat 2023 depremleriyle arttı" diyen Prof. Dr. Bektaş, hem Trabzon hem de hem Rize’yi uyararak deprem kümesinin bölgede büyümeyi sürdürdüğünü söyledi.

Trabzon depremlerini hatırlatan Prof. Dr. Bektaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025 de Trabzon açıklarındaki 3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor."

TRABZON'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 27 Ocak'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, saat 23.15'te meydana gelen depremin 14.61 kilometre derinlikte olduğu kaydedilmişti.