Trabzon'da CHP'nin standına bıçaklı saldırı düzenlendi: 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:04

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:31

Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) açtığı standa bıçaklı saldırı düzenlendi.

CHP Trabzon Gençlik Kolları tarafından açılan stantta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle imza toplanıyordu.

Günebakış Haber'in aktardığına göre; G.B. (51) adlı şahıs ile stant görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

Tartışma sırasında CHP Trabzon Gençlik Kolları Üniversite Komisyon Başkanı Fikret Ayartepe bıçakla yaralandı. Ayartepe, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, hastanede tedavisi devam eden Ayartepe'nin hayati bir tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Bak, sürecin takipçisi olduklarını belirtirken, saldırgan G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.