Trafik Yasası’nda ilginç anlar: AKP'li vekiller, kendi tekliflerini sorguladı

AKP’li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu’nda Trafik Yasası teklifinin görüşmeleri sırasında, kendi imzalarıyla Meclis’e sundukları teklifle ilgili sorular sordu. Teklifin imza sahiplerinden AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer’in “Trafik cezaları Hazine’ye gelir olması amacıyla mı artırılmaktadır?” sorusunu yanıtlayan AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel “Amaç gelir getirmek değil, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının ortadan kaldırılması” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle, iktidar milletvekillerinin kendi hazırladıkları yasa tekliflerinin içeriğine ne kadar hakim oldukları tartışılırken, Meclis’te dikkat çeken bir olay yaşandı. Trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifinin Meclis’teki görüşmeleri sırasında söz alan AKP’li milletvekilleri, kendi imza attıkları yasa teklifiyle ilgili sorular sordu.

Teklifte imzası olan vekillerden AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer “Trafik cezaları Hazine’ye gelir olması amacıyla mı artırılmaktadır?” derken, yine imza sahiplerinden AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım “Hız sınırlarında oransal bazlı artış yerine neden kademeli reel bazlı artış öngörülmektedir? Vatandaşta tuzak algısı oluşturmamak için neler yapılmaktadır?” sorusunu yöneltti.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ise, kendi imza attığı yasa teklifi için “Şehir içi trafik kazalarının yüksek olmasının nedenleri nelerdir? Bu yasada önlemek için neler planlanmıştır?” sorusunu yöneltti.

Yine teklifin imzacılarından AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın “Her yıl ailelerimizi acıya ve yasa boğan trafik kazalarının ülkemiz ekonomisine sosyal ve ekonomik maliyeti nedir? Yeni düzenlemeyle nelerin değişeceği öngörülmektedir?” sorusu da dikkat çekti.

TUZAK SORUSUNA ‘DEZENFORMASYON’ YANITI

AKP’li milletvekillerinin sorularını yanıtlayan AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel “Trafik cezalarının amacı Hazine’ye gelir getirmek değil, trafik kazası kaynaklı can kayıplarının ortadan kaldırılması ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak” dedi.

Yüksel ayrıca, para cezalarının yarısının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarıldığını belirtti. Özellikle radar cezaları kapsamında yurttaşlarda oluşan “tuzak” algısıyla ilgili soruya da yanıt veren Yüksel “İçişleri Bakanlığı önümüzdeki dönemde gidilecek güzergâh üzerinde kaç tane radar uygulaması olduğunu vatandaşlarımızla paylaşılacak. Burada, bazen vatandaşlarımızın yanlış algılamasına da sebep olacak bilgiler veya ‘dezenformasyon’ yapılmakta ama bu yapılacak düzenlemeyle vatandaşa karşı tuzak kurulduğu iddiasının tamamen ortadan kalkması amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.