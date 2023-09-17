Trafikte hız dehşeti: 3 ölü, 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobilin, minibüse arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

DHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:24
Trafikte hız dehşeti: 3 ölü, 3 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne giden Batuhan Kömür (29) yönetimindeki B KJ 6161 Almanya plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Kaykı (56) idaresindeki 06 SAF 06 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil ile minibüs yaklaşık 100 metre savrularak yoldan çıktı.

Kazada, minibüste bulunan Ahmet Semiz (34) ve Hasancan Köroğlu (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Batuhan Kömür, minibüs sürücüsü Osman Kaykı ve yolcular Cafer İzci (54) ile Ozan Sezer (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman Kaykı da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Öte yandan kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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