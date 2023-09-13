Trabzon'da 'arazi anlaşmazlığı' dehşeti: 79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini katletti
Trabzon'da, arazi anlaşmazlığı kaynaklı kavgada Azmi Şükrü İğci (79), kardeşi Osman İğci (55) ile onun eşi Necla İğci'yi (53) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan şüpheli aranıyor.
Yomra ilçesi Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri mevkisinde, saat 11.30'da, Azmi-Osman İğci kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azmi Şükrü İğci, kardeşi Osman İğci ve onun eşi Necla İğci'yi tabancayla vurarak kaçtı.
OLAY YERİNDE ÖLDÜLER
Necla-Osman İğci çifti, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Savcılık incelemesinin ardından İğci çiftinin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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