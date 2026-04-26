Trafikte korku dolu anlar: Sürücüyü darbedip motosikletine el koydular!

Olay, 25 Nisan günü saat 18.15 sıralarında Maltepe Başöğretmen Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle giden sürücü, bir kadın sürücünün aracını aniden önüne kırması üzerine duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın büyüdüğü olayda kadın sürücü otomobiliyle motosiklete arkadan defalarca vurarak, sürücüyü düşürmeye çalıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan motosikletlinin önünü kesen kadın sürücü, olay yerine polis yerine eşini ve arkadaşlarını çağırdı.

Kaydedilen görüntülerde kısa süre sonra bir araçla olay yerine gelen 4 kişinin motosiklet sürücüsüne küfürler ederek üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.

Grubun fiziki saldırısına uğrayan ve boğazı sıkılan sürücü canını kurtarmak için olay yerinden kaçarken, saldırganlar motosiklete el koyarak rehin aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.