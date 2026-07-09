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Trafikte önü kesilen Mazlum İbiş'in ölümünde 1 gözaltı

Trafikte önü kesilen Mazlum İbiş'in ölümünde 1 gözaltı

9.07.2026 11:11:00
Güncellenme:
DHA
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Trafikte önü kesilen Mazlum İbiş'in ölümünde 1 gözaltı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, husumetlisi tarafından aracının önü kesilip silahlı saldırıda bulunulan Mazlum İbiş'in (30) öldüğü olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. (22) gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.
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Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'ndadün akşam saatlerinde, otomobiliyle seyir halinde olan Mazlum İbiş'in önü, husumetlisi tarafından kesildi.

Çıkan tartışmada şüpheli tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mazlum İbiş, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan İbiş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 GÖZALTI

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen C.K. yakalanıp gözaltına alındı. Operasyonda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheli C.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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