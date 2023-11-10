Trans birey, bir erkek tarafından rehin alındı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:15

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:19

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak'ta saat 05.00 sıralarında rehine krizi yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; E.K. adlı trans birey, 5 katlı binanın giriş katında bulunan ve günlük kiralık olarak kullanılan dairede Necmettin A. adlı kişi tarafından silah zoruyla rehin alındığını iddia ederek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rehin alınan kişiye ulaşmaya çalışan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıyı defalarca kez çalmalarına rağmen cevap alamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR!

Bunun üzerine koçbaşı ile kırılan kapıdan içeriye giren polis ekipleri rehin alan Necmettin A.'yı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Polis ekiplerine direnen Necmettin A.'nın alkollü olduğu öğrenildi.

Kafasına silah dayanarak rehin alındığını iddia eden E.K.'nin ise durumunun iyi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dairede yaptıkları inceleme sonucunda, Necmettin A.'ya ait tabancaya el koydu.

Gözaltına alınan Necmettin A. ve E.K., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.