İstanbul'da silahlı saldırı... Yurtdışına kaçmayan hazırlanan zanlı tutuklandı!

İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Yakalanan zanlı Hamza K.'nin Yurtdışına kaçmak için hazırlık yaptığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 10:55
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Ahmet Yılmaz'ın, 2 kişinin bulunduğu motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği, Mehmet E.B. ile Mehmet K.'nin de yaralandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, olay yerine plakasız motosikletle gelen şüphelilerden silahla ateş açan Hamza K.'yi, inceledikleri 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden tespit etti.

YURTDIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU!

Yurtdışına kaçmak için hazırlık yapan zanlı, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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