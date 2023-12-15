Trendeki yolculuk 'gözaltı' ile son buldu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:45

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:45

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında Beşeylül Mahallesi’nde İzmir-Denizli arası sefer yapan yolcu treni içerisinde şok uygulama gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan uygulamada; ’başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve güveni kötüye kullanma’ suçlarından aranan M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.