Trendeki yolculuk 'gözaltı' ile son buldu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama çerçevesinde aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:45
Trendeki yolculuk 'gözaltı' ile son buldu
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında Beşeylül Mahallesi’nde İzmir-Denizli arası sefer yapan yolcu treni içerisinde şok uygulama gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan uygulamada; ’başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve güveni kötüye kullanma’ suçlarından aranan M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


tren

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