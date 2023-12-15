Trendeki yolculuk 'gözaltı' ile son buldu
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama çerçevesinde aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında Beşeylül Mahallesi’nde İzmir-Denizli arası sefer yapan yolcu treni içerisinde şok uygulama gerçekleştirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan uygulamada; ’başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve güveni kötüye kullanma’ suçlarından aranan M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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