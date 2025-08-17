'Troll' Furkan Bölükbaşı'na hem erişim engeli hem saldırı girişimi!

Sosyal medyada Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP trolü Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i 'Yunan tapınağına' benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.
HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Bölükbaşı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın söz konusu soruşturma kapsamında olduğu değerlendiriliyor.
KONYA'DA SALDIRI GİRİŞİMİ
Öte yandan Konya'da Nisa Çaydan ile bulunduğu bir otelde saldırı girişimine uğrayan Bölükbaşı'nın o anları kameralara yansıdı.