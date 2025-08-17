Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Troll' Furkan Bölükbaşı'na hem erişim engeli hem saldırı girişimi!

17.08.2025 09:21:00
Haber Merkezi
İktidara yakınlığıyla bilinen Atatürk düşmanı 'troll' Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Bölükbaşı'nın Konya'da konakladığı bir otelde de saldırı girişimi yaşandı.

Sosyal medyada Atatürk'ü hedef alan paylaşımlarıyla tanınan AKP trolü Furkan Bölükbaşı hakkında Anıtkabir'i 'Yunan tapınağına' benzettiği için "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Image

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bölükbaşı'nın X hesabına erişim engeli getirildi. Kararın söz konusu soruşturma kapsamında olduğu değerlendiriliyor.

 

Image

KONYA'DA SALDIRI GİRİŞİMİ

Öte yandan Konya'da Nisa Çaydan ile bulunduğu bir otelde saldırı girişimine uğrayan Bölükbaşı'nın o anları kameralara yansıdı. 

 

 

