CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu ve İBB yönetimine yönelik açılan davaların TRT’de canlı yayınlanması talebiyle Akmerkez önünden TRT Ulus binasına yürüdü. Peki, TRT İstanbul binası nerede? TRT İstanbul binasına nasıl gidilir?

TRT İSTANBUL BİNASI NEREDE?

TRT İstanbul binası, İstanbul’un Ulus semtinde, Adnan Saygun Caddesi üzerinde, Portakal Yokuşu Caddesi No:83’te yer almaktadır.

Burası, İstanbul’un iş ve kültür merkezlerine yakın bir noktada yer alır ve toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir.