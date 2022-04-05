TRT World ‘Yapay et’ haberini ‘haram’ tepkileri üzerine sildi!
‘Yapay et’ hakkında haber yapan TRT World, sosyal medyadan gelen ‘helal değildir’, ‘küresel oyunun bir parçasıdır’ tepkileri üzerine haberini dijital platformlardan kaldırdı. Tepkiler üzerine #YapayEteHayir başlığı Twitter’da gündem oldu.
Muhabir Melda Doğan’ın hazırladığı video Türk bilim insanları tarafından kurulan iki yapay et firmasını konu alıyor.
Haberde bahsi geçen Prof. Can Akçalı’nın kurucu ortağı oldugu Biftek.co isimli firma, Ankara’daki laboratuvarında inek embriyosundan alınan hücreler ile yapay et üretiyor.
Beyin göçü ile Amerika’ya yerleşen Türk bilim kadını Esra Serbes’in San Francisco’da kurdugu Funa Foods isimli firma ise, çekirge tozundan elde edilen protein tozunu Amerika’da pazarlıyor.
Su ile karıştırılarak elde edilen kıyma ile protein ihtiyacını çevreci bir sekilde giderilebileceği anlatılıyor.
SON İKİ HAFTADA 2 VİDEO SİLİNDİ!
Yapay et videosu TRT World’ün son iki hafta içerisinde sildiği ikinci video.
26 Mart’ta TRT World’ün YouTube kanalında yayınlanan bir videoda İstanbul’un Fatih ilçesiyle ilgili ‘küçük Suriye’ ifadesinin kullanılması sosyal medyada ana gündem olmuştu.
Video gelen tepkiler üzerine silinmişti. Kanalın son zamanlarda değişen yayın çizgisinin yeni yönetim değişikliği ile ilişkili olduğu konuşuluyor.
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