TSK Güçlendirme Vakfı internet mağazası açtı: Bazı ürünlerde İngilizce yazılar dikkat çekti

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek amacıyla kurulan TSK Güçlendirme Vakfı, internet mağazası açtı. Giysi, maket ve ev ürünleri satan mağazada bazı ürünlerin İngilizce yazılar barındırması dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak amacıyla milli savunma sanayisini desteklemeyi amaçlayan ve bünyesinde ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN gibi devlerin çoğunluk hissesini barındıran Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), geçtiğimiz aylarda ilk ticari mağazasını vakifmagaza.com adresinden hizmete açtı.

İNGİLİZCE İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Mağazada tişörtlerden kapüşonlu giysilere, hırkalardan şapkalara, kupalardan Türkiye’nin ürettiği savunma araçlarının maketlerine kadar pek çok ürün yer aldı. Bazı ürünlerdeki İngilizce yazılar ise dikkat çekti. Örneğin bir şapkada “Rise for tomorrow (Yarın için havalan)”, bir tişörtte “Future already (Şimdiden gelecek)” ve bir hırkada “True stars show only their glow (Gerçek yıldızlar yalnızca ışıltılarını gösterirler)” yazılarının bulunduğu görüldü.