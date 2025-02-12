Tsunami ve kül tehdidi

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:00

AFAD, gece boyunca en büyüğü 5.2 olan yüzlerce deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye saatiyle sabah saat 08.14 ila 11.11 arasında da büyüklüğü 4’ün üstünde 14 deprem meydana geldi. Sarsıntılar İzmir ve çevre kentlerde hissedildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli bir grup bilim insanı ise deprem raporunu yayımladı. Üç farklı senaryo değerlendirilen raporda, “İlki sistemin 7’yi aşan depremle rahatlaması ve ardından volkanik etkinliğin başlaması. İkincisi sistemin volkanik aktiviteyle başlaması ve ardından 7’yi aşan depremin olması. Üçüncüsü sistemin herhangi bir volkanik aktivite göstermeden deprem etkinliğinin azalacak şekilde ileriki bir zamanda yeniden deprem fırtınası olana kadar sönümlenmesi” ifadeleri kullanıldı. Raporda, “Büyük ölçekli bir volkanik patlama durumunda, Türkiye’nin Ege kıyıları, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz boyunca, Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde İsrail’e kadar ulaşacak kül yağışlarına neden olması olası. Denizaltı heyelanlarına da neden olacağından Ege kıyılarında tsunami tehlikesini öngörülmektedir” dendi.

Raporda 7.5 büyüklüğünde depremin yaşanması durumunda İzmir Körfezi, Kuşadası Körfezi, Söke Ovası, Gökova Körfezi gibi alüvyonal zemin üzerindeki alanlarda, şiddet değerinin 8’e varabileceği uyarısında bulunuldu ve bina envanterinin hızlıca çıkartılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan AFAD’ın, olası acil durum ihtimaline karşı İzmir’e çeşitli illerden 70 kişilik takviye edip gönderdiği gündeme yansıdı.