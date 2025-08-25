TTB’den yetkililere acil müdahale çağrısı: 'Gerekli önlemlerin alınması şart'

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Denizli Devlet Hastanesi B blok genel cerrahi servisi önünde tavan çökmesi ve 2017 yılında yapılan deprem performans analizinde hastanenin depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına ilişkin gelişmeler karşısında, sağlık çalışanları ve hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkili kurumlara acil müdahale çağrısında bulundu.

"BAŞTA SAĞLIK BAKANLIĞI OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURUMLAR TARAFINDAN GEREKLİ ADIMLAR ATILMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Ağustos 2025 tarihinde, yerel basında Denizli Devlet Hastanesinin B blok genel cerrahi servisi önünde tavanın bir bölümünün çöktüğünü gösteren fotoğraflar eşliğinde bir haber yer almış ve hastanenin depreme dayanıklılığı konusu yeniden gündeme gelmişti. Haberlere göre; 2017 yılında Denizli Devlet Hastanesi’nin hizmet verdiği 7 blokta yapılan deprem performans analizinde depreme dayanıklı olmadığı belirlenmiş hastanenin boşaltılması ve yeniden yapılması veya güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi istenmiştir.

Yine yerel basının belirttiği kadarıyla 2017 yılında hazırlanan raporda; 'Hastanenin, kolon ve kirişlerinin çürük olduğu, hastanenin oturduğu zeminin de killi kumdan oluştuğu ve 4 metre derinlikte suya rastlandığı tespit edilerek depreme dayanıksızdır raporu verildi' değerlendirmesi yer almaktadır. Ancak söz konusu raporda çalışanları, Denizli Tabip Odası ve ilgili diğer kurumlarla paylaşılmadığından var olan gerçek durum hakkında net bilgi bulunmamaktadır."

YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

"Bu deprem performans analizi sonrasında Denizli Tabip Odası, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu ve sivil toplum kuruluşları tarafından konunun tekrar tekrar dile getirilmesine karşın bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından gerekli adımlar atılmamıştır. Alınmayan önlemler, halen kullanılan binalardaki riskler nedeniyle sağlık çalışanları ve Denizli halkının yaşamları hiçe sayılmaktadır.

Denizli Devlet Hastanesi’nde var olan bu durum üzerinden, ülkemizin çok büyük bir bölümünün ciddi deprem riski taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda tüm sağlık kurumlarının depreme dayanıklılığının hızla değerlendirilerek gerekli önlemlerin acilen alınması, böylece sağlık çalışanlarının ve bu kurumlardan sağlık hizmeti alan halkımızın can güvenliğinin sağlanması şarttır."