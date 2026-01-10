TTB heyeti, TBMM'deki grup başkanvekilleriyle görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kanunu’nun hekimlere yönelik disiplin süreçlerini düzenleyen 39. maddesi, 29 Nisan 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmişti.

Kararda, hukuki bir boşluk doğmaması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından dokuz ay içinde yeni bir düzenleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Yasal düzenleme için uzun zamandır çalışmalar yürüten TTB, hazırladığı çalışmayı Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile paylaşmış, taslak metin karşılıklı öneriler ile birlikte düzenlenmişti.

TTB'DEN MECLİS'E ZİYARET

TTB Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Hukuk Bürosu’ndan oluşan heyet, 8-9 Ocak 2025 tarihlerinde TBMM’de bir dizi görüşme gerçekleştirerek taslak metni siyasi partilerle de paylaştı.

8 Ocak 2025 günü Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bir araya gelen TTB heyeti; 9 Ocak 2025 günü ise İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili Dr. Turhan Çömez, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Dr. Kayıhan Pala ve Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Meclis Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile görüştü.

TTB’ye, Anayasa’nın 135. maddesi ve 6023 sayılı kurucu kanunun 1. maddesi uyarınca mesleki deontolojiyi ve halk sağlığını koruma görevi verildiği hatırlatılan görüşmelerde; hekimler hakkındaki etik ihlal iddialarını bağımsız şekilde yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarla inceleyerek karara bağlama yetkisinin TTB ve bağlı tabip odalarının başlıca yükümlülükleri arasında olduğu belirtildi.

"TASLAK, TBMM GENEL KURULU'NDA ELE ALINSIN" TALEBİ

Bu yükümlülüğün layıkıyla yerine getirilebilmesi; mesleki deontolojinin ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla 6023 sayılı kanunda gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasının zorunluluk olduğu ifade edilen görüşmelerde, hazırlanan taslak metnin bir an önce TBMM Genel Kurulu gündeminde ele alınması talep edildi.

Görüşmelerde ikinci olarak bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hata kaynaklı olarak hastanın zarar gördüğü tıbbi uygulamalar (malpraktis) ile ilgili sorunlar TTB heyetleri tarafından getirildi.

Kötü tıbbi uygulamalar ile tıbbi müdahalelerde gelişebilecek komplikasyonların birbirinden ayırt edilmesinin önemine dikkat çekilen görüşmelerde; bunun için yargı organlarının sağlık alanında adil ve ölçülü hareket ilkesini gözetmesi, bu ayrımı yapmak üzere gerekli bilimsel raporları ilgili tıp alanından uzmanların oluşturduğu heyetlerin hazırlaması, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların sağlık hizmetlerinin riskli doğasını gözeten düzenlemeler yapması, hekimlerin görev zorluklarının kamuoyunda anlaşılabilecek şekilde tutumlar geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.