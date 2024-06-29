TTB’de seçim maratonu sürüyor: Sol grup birleşti!

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Seçimli Büyük Kongresi’nde seçime ayrı ayrı gireceğini duyuran 2 sol grup, seçime saatler kala ittifak açıkladı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.06.2024 - 19:59
TTB’de seçim maratonu sürüyor: Sol grup birleşti!
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TTB 76. Seçimli Büyük Kongresi, sürüyor. Delegeler, yarın yeni Merkez Konseyi belirlemek üzere oy kullanacak.

65 tabip odasından 487 delegenin oy kullanacağı kongrede üç liste gündemdeydi: Etkin Demokratik TTB, Tabip Odaları İnisiyatifi ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği...

Seçime giden süreçte 30 yılı aşkın süredir TTB yönetiminde olan Etkin Demokratik TTB'den ayrılan Tabip Odaları İnisiyatifi, aday listesini açıklamıştı. Bölünmenin, iktidara yakın olduğu söylenen Çağdaş Türk Hekimleri Birliği'nin kazanma ihtimalini açığa çıkarması nedeniyle 2 sol grup uzlaştı.

Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnsiyatifi grupları, seçime saatler kala ittifak açıkladı.

Uzlaşı sonrası ortaya çıkan Merkez Konseyi listesi şu şekilde:

Alpay Azap (Başkan)

Pınar Saip (2.Başkan)

Önder Okay (Genel Sekreter)

Ali Karakoç

Ayşegül Ateş

Mehmet Şerif Demir

Ali Kanatlı

Güzide Elitez

Murat Erkan

Nilüfer Ustael

Ali Osman Karababa

Yüksek onur kurulu listesi ise şöyle:

Taner Gören

Gürcan Altun

Gülnihal Bülbül 

Türkan Günay

Naki Bulut

Mustafa Cumhur İzgi

Serdar Onat

Figen Şahpaz

Aynur Karadenizli


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