Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76. seçimli büyük kongresi, “Emek bizim, söz bizim. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli hekimlik için TTB bizim” sloganıyla dün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda başladı. Kongreye Dünya Tabipleri Birliği Dr. Ashok Philip, Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdullatif Mohammed Al Haj, CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ve vekiller katıldı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, kongreyi başlatarak divan seçimini yönetti. Salonun bir kısmı, kongrenin ilk konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı salonu terk ederek protesto etti. Salonda kalanlar ise Fincancı’yı alkışlarla destekledi. Fincancı iki dönem kuralı nedeniyle TTB yönetimine veda etti. Dünya Tabipler Birliği bir sonraki dönem başkanı Dr. Ashok Philip şunları söyledi: “Dünya Tabipler Birliği, ulusal tıp derneklerinin bağımsızlığının önemini kabul etmektedir. Bu nedenle Dünya Tabipler Birliği hükümetin herhangi bir ofisine ya da kurumuna tabi olmayan, onlar tarafından kontrol edilmeyen ulusal derneklere açıktır.”

