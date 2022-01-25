TTB'den yurttaşlara 'aşı' çağrısı

25 Ocak 2022 Salı, 16:17

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yazılı açıklama ile Covid-19 salgınına karşı yurttaşlara aşı yaptırma çağrısı yaptı. Açıklamada, Türkiye'nin 24 Ocak 2022 itibariyle Covid-19 olgu sayısında dünyada yedinci; Avrupa'da beşindi ve yeni olgu sayısında dünyada dokuzuncu olduğunu belirtildi.

Türkiye'de ölümlerin de yüksek seyirde devam ettiğinin vurgulandığı açıklama şöyle:

"BULAŞ ZİNCİRİNİ KIRMA ADIMI YOK SAYILMIŞTIR"

“Bilim Kurulu toplantısının yapıldığı 12 Ocak 2022 ve sonrasında salgının seyrinde sahada yaşanan duruma ve bilimsel gelişmelerin sonuç ve öngörülerine aykırı olarak ilan edilen kararlar ile hızlı tanı testleri yaygın uygulamaya konulmadığı halde PCR testi uygulamalarında belirgin kısıtlamalara gidilerek testlerin önemli bir bölümünden vazgeçilmiştir. Daha önce vaka ve hasta arasında yapılan dayanaksız, tıbbi ilkelere aykırı ayrımın bir benzeri ile karşı karşıya kalınmış, temaslılarda dahi belirti varlığı halinde tarama yapılması planlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklarda temel bir ilke olan bulaş zincirini kırma adımı yok sayılmıştır.

"TELAFİSİ ZOR KAYIP VE ZORLU SÜREÇLERE NEDEN OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"

Omicron varyantının daha hafif hastalık beklentisiyle eşleştirilmesi, yaşanan sürecin yıkıcı etkilerini belirginleştirme tehlikesini barındırmaktadır. Sağlık Bakanı’nın 24 Ocak 2022’de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da hem sağlık sisteminin aşırı yükü hem de tam aşılı olsalar dahi hastalığı ağır geçirebilen gruplar göz ardı edilmiştir. Özellikle kırılgan gruplarda, aşısız/hatırlatıcı dozu eksik, yetersiz koruyuculuk sürecine girmiş, ileri yaşta, bağışıklığı baskılanmış hastalıkları olanlar varyanttan bağımsız olarak ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm riskiyle yüzleşmektedir. Beklenti ve dileklerimizi gerçeklerle değiştirip rehavete yol açacak çıkarımların, telafisi zor kayıp ve zorlu süreçlere neden olacağı düşünülmektedir.

"BİRBİRİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK HEPİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV"

Sevgili yurttaşlara seslenmek istiyoruz, her zaman olduğu gibi kamu otoritesinin yükümlülüklerini ısrarla hatırlatmaya ve kamu otoritesini gereğini yapma çağrılarımıza devam ediyoruz. Bu konuda mevcut eksikliklerin hiçbir yurttaşımızın canını almasına göz yumamayız. Tüm yurttaşlarımızı da aşı takvimlerini en hızlı ve kısa sürede tamamlamaya; kendilerine, sevdiklerine, topluma karşı sorumlulukları kapsamında aşılanmaya, aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz. Hava yoluyla bulaşma özelliği artık net olarak ortaya konulan bu etkene karşı salgın koşullarında iyi havalandırılan ortamlarda, maske ve mesafeyi de dikkate alarak sosyal buluşmalarımızı yapma konusunda özenimizden vazgeçmeyelim. Gerek orta dereceli okulların tatil edildiği bir dönemde gerek mevsimsel koşullar nedeniyle bireysel ve toplumsal sorumluklarımızı birbirimize hatırlatmak ve gereğini yapmak için çabalamak, birbirimizin sağlığını korumak için hepimize düşen bir görevdir."