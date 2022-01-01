5. doz aşılama başladı: Yurttaşlar yılın ilk günü aşıya koştu
Covid-19 salgınında vaka sayıları yeniden arttı. İki doz Sinovac, iki doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı. Yurttaş, yılın ilk gününde aşı olmak için hastanelere koştu. İstanbul’da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde aşı kuyrukları oluştu.
Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 132 milyon doz aşı uygulandı. İki doz Sinovac aşısı olanlara daha sonra iki doz da Biontech aşısı olma imkanı verilmişti. Dördüncü ve son doz aşısının üzerinden üç ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları da açıldı.
Kararın ardından, yılın ilk gününde; İstanbul'da hatırlatma dozu aşısı için aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Omicron varyantı nedeniyle endişelenen vatandaşların aşıya olan ilgisi de arttı. Bu nedenle sadece 5. doz aşısı için değil, henüz 2. ya da 3. düz aşılarını olmayan vatandaşlar da aşı olmak için hastanelere koştu.
Biontech aşısı yaptırmak isteyen yurttaşlar, aşı merkezlerinde önce form doldurup ardından da aşı olmak için sıraya girdiler.
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