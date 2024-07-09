Tugay: Daha dirençli bir İzmir için ortak projeler önemli

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:36

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi, binlerce iş yerini bünyesinde barındıran İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) itfaiye üssü kuruyor. Olası yangınlara, afetlere hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek için İAOSB iş birliğiyle hayata geçirilen İtfaiye Hizmet Binası temel atma töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İAOSB İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, siyasi parti temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, yurttaşlar ve itfaiye personeli yer aldı.

İAOSB’nin yapacağı itfaiye hizmet binasında görev alacak hizmet araçlarını ve personeli Büyükşehir Belediyesi temin edecek.

SON DÖRT YILDA 46 BİNİN ÜZERİNDE YANGINA MÜDAHALE

Modern itfaiyeciliğin gerektirdiği tüm donamıma sahip olan ve 75 milyon liralık yatırımla tamamlanması İAOSB İtfaiye Hizmet Binası’nın temel atma töreninde konuşan Cemil Tugay, her sene yangınlarla boğuşan bir şehirde yaşadıklarını hatırlattı. Son dört yılda İzmir genelinde 46 binin üzerinde yangın çıktığını söyleyen Başkan Tugay, “Gün başına 30’un üzerine çıkan rakamlardan bahsediyoruz. Yaz aylarında bu ortalama çok daha yukarılarda. Aynı yıllar içerisinde 37 binden fazla kurtarma vakası, 11 bini aşan su baskını yaşanmış. Tüm vakalar toplandığında itfaiye ekiplerimizin neredeyse 100 bin müdahalede bulunduğu ortaya çıkıyor. Verilere baktığımızda önlemlerin artırılması gerektiği çok açık. Büyükşehir Belediyesi olarak gereken önemi ve özeni hassasiyetle gösteriyoruz” dedi.

İZMİR'İN FARKLI NOKTALARINDA 62 İTFAİYE HİZMET BİNASI BULUNUYOR

Şu an için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir genelindeki kritik noktalarda konuşlanan 62 itfaiye hizmet binasının bulunduğunu hatırlatan Başkan Tugay, “Kent genelinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı daima teyakkuz halindeler. İtfaiye erlerimiz ciddi eğitimlerden ve sınavlardan geçti. Onlara da özellikle son günlerde çıkan yangınlarda gösterdikleri emek ve çaba için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesinde çeşitli eğitim alanlarımızın bulunduğu Yangın ve Doğal Afet Merkezimiz ülke genelinde saygın bir yere sahip. Akıllı İhbar Sistemimiz var. İlimizin güncel sorunlarından en kritik olan orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahalesi için kullanıyoruz. Her tespit noktamızda 4 yüksek çözünürlüklü sabit kamera ve görüntü işleme birimi bulunuyor. Hızlı müdahale için anlık takip halindeyiz” diye konuştu.

“İZMİR İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

Orman köylerinde de yine erken müdahale için konuşlandırılan 386 faal tankerin bulunduğunu kaydeden Tugay, “Daha dirençli bir İzmir için önlemler alırken sanayimizin önemli paydaşlarıyla ortak projeler yürütmek çok kıymetli. Birlikte yaşadığımız şehir için sizlerle birlikte adımlar atmayı çok değerli buluyorum” dedi ve birçok ilçede itfaiye hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü de belirtti.

“YANGINLARA KARŞI ÖNEMLİ BİR TESİS”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Her fabrika bir kaledir” sözüne atıf yaparak “Biz kentimizdeki kaleleri yaşatmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi hem barındırdığı iş gücü hem de sağladığı istihdam olanaklarıyla, bölgenin ve ülkenin dış ticaret açığını kapatmada önemli görev üstleniyor. Olası yangınlara karşı önemli bir tesis kazanıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

YANGIN TİPLERİNE GÖRE ARAÇLAR KONUMLANDIRILACAK

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de bugün son derece önemli bir adımı atmak için toplandıklarını söyledi. Bu önemli projeyi başlatmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Cenk Karace, “Sanayi bölgesindeki işleyişin kesintisiz sürmesi için son derece önemli bir çalışma. Böylece yangınlarda daha etkili müdahaleyi sağlayacağız. Ekipmanlar, bölgemizdeki yangın tiplerine göre seçildi. Kimyasal yangınları söndürecek araçlar olacak. Ayrıca sanayicilerin itfaiyeden aldığı ruhsatlar için şehir merkezlerine gitmesine de gerek kalmayacak. Yeni binada ruhsat birimi de olacak” diye konuştu.

ATEŞ SAVAŞÇILARINA ÖZEL TEŞEKKÜR

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Cenk Karace'nin bir diğer özel teşekkürü ise itfaiye personeline oldu. Karace, şunları söyledi: “20 gün önce sabah saatlerinde bölgede yangın çıktı. Gerçekten buradan tüm itfaiye teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Hepsi yangın alanının içerisindeydi. Alevlerin içerisine cansiperane girdiklerini gördüm. O gün çok duygulandım. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu kahraman itfaiyeciler sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz.”

Konuşmaların ardından hizmet binasının temeli atıldı.

YANGINLARA HIZLI MÜDAHALE

6 milyon 240 bin metrekare alan içerisinde, 600 firmanın faaliyet gösterdiği alanda, ağırlıklı olarak tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörleri bulunuyor. 3 dönüm alan üzerine kurulması planlanan 2 katlı itfaiye hizmet binası 5 koğuş, spor salonu, karanlıkta ilerleme teknikleri eğitim odası, santral, yemekhane ve mutfak, dinlenme, eğitim, toplantı salonları ve 4 araçlık garajdan oluşacak. İlk etapta 32 personel ile hizmet verecek.