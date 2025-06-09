TÜGVA Bursa İl Teşkilatı okullarda: 32 bin çocuk Atatürk düşmanına mı emanet!

TÜGVA Bursa İl Teşkilatı’nın toplam 32 bin öğrenciyle yaptığı etkinliklere katılan TÜGVA Bursa İl Teşkilat Koordinatörü Yunus Kul’un Atatürk’e yönelik hakaretleri ortaya çıktı. AKP’li olduğunu da paylaşımlarında dile getiren Kul’un yaptıkları bununla da sınırlı değil. İddiaya göre devlet okullarına etkinliğe giden Kul ve diğer TÜGVA temsilcileri öğrencilerin fotoğraflarını izinsiz bir şekilde çekti. Sınıflarda yapılan etkinliklere velilerin tepki gösterdiği iddia edilirken etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla olması dikkat çekti. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını belirtti.



ATATÜRK ALERJİSİ...

Tartışmaların odağında yer alan Yunus Kul’un önceki yıllarda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlarda, “Elhamdülillah ne güzel bir gün ki yokluğuyla müşerref oluruz” ifadesini kullandığı belirtildi. Kul’un başka bir paylaşımında, “Aziz Atatürk yaptıklarını asla unutmayacağız” cümlesine “#çocuğunukemalizmdenkoru” etiketi eklediği, ayrıca “CHP vatan haini demektir, CHP=HDP demektir” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.











32 BİN ÖĞRENCİ

Bursa’nın 12 ilçesindeki 138 okulunda 32 bin öğrenciye ulaştıklarını iddia eden TÜGVA’yla ilgili TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.





İZİNSİZ FOTOĞRAF

Bebek, Yunus Kul’un TÜGVA yaz okulu kapsamında kamuya bağlı devlet okullarına girerek sınıflarda duyuru yaptığını ve çocukların ders esnasında fotoğraflarını çektiğini belirtti.





“Söz konusu fotoğrafların TÜGVA Bursa sosyal medya hesaplarından izinsiz olarak paylaşıldığını” belirten Bebek fotoğrafların velilerden izin alınmadan paylaşılmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı olduğu vurguladı. Bebek, “Eğitimci olmayan, kamu görevi bulunmayan bir kişinin devlet okullarında sınıflara girmesi ve çocukların görüntülerini paylaşması açık bir istismar biçimidir” dedi.





LAİK EĞİTİM VURGUSU

“Bu durumun laik eğitime yönelik sistematik bir müdahale olduğuna” değinen Bebek “Milli Eğitim Bakanlığı ile dini vakıf ve dernekler arasında yapılan protokoller eğitim sistemini kuşatma altına almıştır. ÇEDES uygulamalarının ardından şimdi de TÜGVA yaz okulları benzer biçimde çocuklar üzerinden yürütülmektedir” diye konuştu. Bebek, sendika olarak şahıs hakkında 10 Haziran Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. “Atatürk’e hakaret edenlerle olduğu kadar, bu ortamı hazırlayanlarla da hesaplaşacağız” dedi. Bebek sözlerini Ulu Önder Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz” ifadeleriyle sonlandırdı.