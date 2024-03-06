TÜGVA liselerde çalışıyor: Tiyatro oyunlarına AKP’li adaylar katıldı, seçim otobüsleri bahçeye sokuldu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Maltepe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜGVA’nın 6 Mart’ta Maltepe SGK Erol Olçok Konferans Salonu’nda düzenleyeceği tiyatro etkinliği için okullara yazı gönderdiği öğrenildi. Yazının gönderildiği 11 okuldan 75’er öğrencinin tiyatroya katılımı istendi ve öğrencilerin salona TÜGVA servisleri ile görütürüleceği belirtildi.

AKP’nin Malatepe Belediye başkan adayı Kadem Ekşi’nin vakfın 1 Mart’ta Maltepe’deki bir okulda düzenlediği etkinlikte öğrencilere konuşma yaptığı tespit edildi. AKP’nin Ümraniye Belediye başkan adayı İsmet Yıldırım’ın seçim aracının da oyunun Ümraniye’deki bir okulda gösterilirken okul bahçesine girdiği görüldü. ‘

YETKİLİLER SUÇ İŞLİYOR’

Etkinliği değerlendiren Eğitimİş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Depe, “Okullar iktidarın arka bahçesi haline gelmemelidir. Bu bir rezilliktir, yetkililer suç işlemektedir” dedi.





