TÜGVA’nın Van’da açılacak bir kursta eğitimci olarak çalışmak isteyenlerden 1000 TL aldığı ileri sürüldü: Bağış karşılığı eğitimci!

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Van’ın İpekyolu ilçesindeki halk eğitim merkezindeki kurslar için bağış karşılığı eğitimci seçtiği ileri sürüldü. İpekyolu’nda TÜGVA tarafından halk eğitim merkezinde verilmek üzere “Hünerhane” adıyla kurs açılacağı, eğitimci olarak çalışmak isteyenlerin vakfa yaklaşık 1000 TL bağış yapmaları yönünde mesaj gönderildiği iddia edildi.

Eğitimcilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilip ücretlerinin ödendiğine işaret eden uzmanlar, TÜGVA’nın eğitimciler üzerinde hakimiyet kurmak istediğine işaret etti.

ARKA BAHÇE UYARISI

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, yaşananların yalnızca Van’a özgü olmadığını söyledi.

Bebek, geçen yaz TÜGVA’nın yaz okulları kapsamında açılan kurslarda eğitici ücretlerinin halk eğitim merkezleri üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödendiğini anımsatarak “Kamuya ait okulların ve halk eğitim merkezlerinin altyapısı kullanılıyor. Ancak eğitici seçimi, liste oluşturma ve kursların fiili organizasyonu vakıf binalarında yürütülüyor. Bu durum halk eğitim merkezlerini vakıfların arka bahçesi haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Uygulamaların eğitimin kamusal ve eşit niteliğini zedelediğini vurgulayan Bebek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tablo karşısında sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

TÜGVA YALANLADI

Öte yandan, iddiaları sorduğumuz TÜGVA yöneticileri ise “Bizim kurumumuz bağışlarla dönen bir kurum” diyerek söz konusu olayla ilgili zorunlu bağış iddialarını reddetti.

TÜGVA yetkilileri, kurs açılışları ve görevlendirmelerde herhangi bir zorunlu bağış uygulamasının bulunmadığını, sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü savundu.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

TÜGVA daha önce MEB ile yapılan protokoller, kamu okullarında yürütülen faaliyetler ve yaz okulları üzerinden eleştirilerin odağında yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı TÜGVA’ya ilişkin tartışmalara, bu kez Van’ın İpekyolu ilçesinden gelen iddialar eklendi.