TÜGVA, üyelerinin bilgilerini sponsorlarla paylaşmış

Üniversitelerin açılmasıyla beraber öğrencilerin yurt sorunu gündeme geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda yurt çıkmayan öğrenciler, fahiş fiyatlar nedeniyle yurda yerleşmekte sorun yaşandı. Parklarda sabahlayarak durumu protesto eden öğrenciler, Cumhur İttifakı tarafından “terörist” ilan edildi. Öte yandan yurt bulamayan öğrencilerin cemaat yurtlarına yönlendirildiği tepkileri geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın yurtlarında kalmak isteyen öğrencilere imzalatılan sözleşmede ise dikkat çekici detaylar yer aldı. Sözleşmede, öğrencilerden toplanan kişisel verilerin sponsorlarla paylaşılabileceği, “Sponsorlara raporlama yapabilmek” ifadesiyle anlatılıyor. Sözleşmede, TÜGVA’nın öğrencilerin bilgilerini şu amaçlarla da kullanabileceği yazıyor:

“Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi vermek. Vakfın tanıtımı ve eğitim amacıyla vakfa davetinizi yapmak. Vakıf faaliyetlerini duyurabilmek. Vakfın faaliyetleri çerçevesinde konaklamanızı ve emniyetinizi sağlamak. Sosyal medyada öğrenci hikâyelerini paylaşmak.

Bilimsel araştırmalar, tez çalışmaları gibi alanlarda isteğe bağlı yardımda bulunabilmeniz amacıyla tarafınıza yönlendirmede bulunmak. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi amaçlı kayıtları tutmak. Sizleri yeterlilik ve güvenlik açısından değerlendirebilmek. TÜGVA’nın toplum üzerinde yaratmış olduğu sosyal etkiyi ölçebilmek.”

Sözleşmede, öğrencilerin TÜGVA’nın topladığı kişisel verileriyle ilgili sorularına yanıt verilirken ek maliyet doğması halinde bunun öğrenciden istenebileceği ise şöyle açıklanıyor:

“6698 sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, kanun kapsamında sayılı haklarınızı kullanmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, www.tugva.org/KVKKbaşvuruformu linkinden başvuru formunu doldurarak, işbu formda belirtilen usullerde vakfımıza başvurabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır."