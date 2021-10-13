TÜGVA belgelerinden sonra ortaya çıktı: AKP'li isimden iş arayan kadına sarkıntılık mesajları
TÜGVA'dan sızdığı öne sürülen belgelerde AKP'de ilçe başkanlığı yapan Naci Bilici'nin iş arayan bir kadına sarkıntılık yaptığı mesajlar da çıktı.
TÜGVA'da çalıştıktan sonra yollarını ayırdığı öne sürülen bir kişi, AKP'ye yakın vakfa ait belge ve yazışmaları Twitter'da Metin Cihan ismini kullanan Yücel Cihan'a göndermeye devam etti.
Son gönderilen ve Hakkari'nin Yüksekova AKP İlçe Başkanlığı yapan Naci Bilici'nin kendisinden torpil ile iş isteyen bir kadına sarkıntılık yaptığı görüldü.
Bilici'ye ait olduğu öne sürülen yazışmalar sosyal medya hesabında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Söz konusu mesajları sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Cihan, "TÜGVA 'da kutlu yürüyüş" notunu ekledi.
TÜGVA'nın belgelerinden sızan bu konuşmanın ardından AKP'li Naci Bilici hesabını kapatarak kayıplara karıştı.
İŞTE O MESAJLAR:
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