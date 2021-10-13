TÜGVA'yı savunan yönetici 'menfaatçi' denilerek fişlenmiş

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:53

TÜGVA'dan sızan bilgiler Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Söz konusu belgelerde 'paralel yapılanma' vurgusu yapılırken TÜGVA yöneticilerinden belgeleri savunan açıklamalar geldi.

Son olarak TÜGVA koordinatörlerinden Okan Özer, sosyal medya hesabından bir hadis paylaşarak oluşumu savundu. Özer, hadis olduğunu öne sürdüğü, "Devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz" sözlerini paylaşarak şu notu düştü:

"Her kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözetmeden iş yapıyorsa Allah onun belasını versin. Bizler bu inanç ve hassasiyet ile ülke gençliğine hizmet ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hodri meydan."

Özer'in bu mesajının ardından belgelerde hakkında yapılan değerlendirme de 'menfaatçi' vurgusu yapıldı. Sızan TÜGVA belgelerinde Özer hakkında, "Menfaatçi bir kişiliği var. Olumsuz. Saadet Partili" değerlendirmesi yapıldığı ortaya çıktı.

Okan Özer