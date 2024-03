Tunç Soyer: İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık

Yayınlanma: 19.03.2024 - 14:51

Güncelleme: 19.03.2024 - 14:51

92 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikası’nın Büyük Dolum Tesisi ve Şaşal Müzesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde açıldı. Açılışa Başkan Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ve Genel Müdürü Özkan Baturu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şirketler Koordinatörü Ali İhsan Özgürman, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden kurduğu ve işlettiği Şaşal Su Fabrikası’ndaki Büyük Dolum Tesisi’nde 0,5 litre ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu yapılıyor.

"ŞAŞAL İZMİR’İN HAKKIDIR"

Şaşal Su Fabrikası’nın İzmir’e kazandırdıkları en yeni Cumhuriyet eserlerinden biri olmanın ötesinde, çok daha büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Şaşal, bir ahde vefa projesidir. Bu fabrika Cumhuriyet’e vefamızdır. Bizlere 100 yıllık kesintisiz barışı armağan edenlere gönül borcumuzun göstergesidir. Kayıtsız şartsız egemenliğimizi perçinleyen bir Cumhuriyet kalesidir. Çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Şaşal İzmir’in hakkıdır. Görüyorum ki bu mübarek Ramazan gününde ‘Şaşal’ ismini duyduğunuzda bile gönlünüz ferahlıyor. Gözlerinizdeki umut ışığı büyüyor. O ışığı, ömrümün sonuna kadar koruyacağıma, son nefesime kadar İzmir’in umuduna sahip çıkacağıma söz veriyorum. Bugün açılışını yaptığımız Büyük Dolum Tesisimiz, 22 yıldır İzmir’in hakkını gasp edenlere, oyunu daima demokrasiden, laiklikten, Mustafa Kemal Atatürk’ten yana kullandığı için İzmir’e üvey evlat muamelesi yapanlara İzmir’den 40 alıp 1 verenlere cevabımızdır. Sözümüzün teminatıdır” dedi.

"GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 10 KATTAN FAZLA ARTACAK"

Uzun yıllar atıl kalmış olan Şaşal Su Fabrikası’nı büyük bir coşkuyla açtıklarının, şehri bir Cumhuriyet çeşmesi olan Şaşal’a kavuşturduklarının altını önemle çizen Başkan Tunç Soyer, “Fabrikamızda, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana 0,33’lük ve 0,75’lik cam ve 5 litrelik pet şişelerde üretim devam ediyor. Artık 3 binin üzerine market ve küçük işletmenin raflarında Şaşal var. Bugün İzmirliler pırıl pırıl Şaşal Suyu’na İzmir’in 30 ilçesinde ulaşabiliyorsa, bu bizim için en büyük mutluluktur. Suya adını veren bu markayı İzmir’e yeniden ulaştırmış olmak alnımızın akıdır. Bugün fabrikamızda, bu Cumhuriyet markasını daha da ileriye taşıyan iki önemli adım atıyoruz. Birincisi Büyük Dolum Tesisimiz. Büyük Dolum Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle, Şaşal Su Fabrikası’nın tek vardiyada 16 bin 800 şişe olan günlük üretim kapasitesi 10 kattan fazla artacak. Büyük Dolum Tesisimizde tek vardiyada 0,5 litrelik pet şişelerden 168 bin adet veya 1,5 litrelik pet şişelerden 112 bin adet dolum yapabileceğiz. Diğer önemli adımımız ise Şaşal suyunun doğduğu Tahtalı Havzası’nı ve bir kültür mirası olan Şaşal’ı tüm hatlarıyla anlatan Müzemiz. Burada gerçekleştirdiğimiz turlarla, hemşerilerimizi Şaşal Suyu’nun tarihinde ve bugününde bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu.

"GÜRÜL GÜRÜL AKTIK"

Devletin bütün imkanlarına sahip olan merkezi yönetimin kamu fabrikalarını birer birer satarken İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin refahı büyüten yeni Cumhuriyet kaleleri açmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Soyer, “Beş yılda, hükümetin İzmir’e elli yılda yaptıklarından daha fazlasını yaptık. Bayındır Süt Fabrikamızı, Ödemiş Et Entegre Tesisimizi, İzDönüşüm Tesisimizi ve tabii ki Şaşal Su Fabrikamızı açtık. İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık. Bu şehirde atıl kalmış tek bir kamu yatırımı, işlemeyen tek bir fabrika bırakmayacağız dedik. Onları çürümeye bırakılan Elektrik Fabrikasıyla baş başa bırakıyorum. Sözümüzü tuttuk. Yalnızca 5 yılda, İzmir’in 5 dönemini güvence altına alan kalıcı işlere imza attık. Bizden öncekilerin halının altına süpürdüğü sorunlara kalıcı çözümler aradık ve bulduk. Bu yolda asla mazeret üretmedik. Önümüze çıkan engeller karşısında su gibi olduk. Ya akacak bir yol bulduk, ya da bir çatlak açıp oradan gürül gürül aktık” dedi.

"ŞEHRİMİZİ RANT PEŞİNDE KOŞANLARA PEŞKEŞ ÇEKMEDİK"

Sec¸im beyannamesinde 165 proje gerçekleştirmeyi vadettiğini söyleyen Başkan Soyer, “Bugün, bu projeleri yu¨zde 87'lik bir oranda tamamlamış ve üzerine 15 büyük proje eklemiş olmanın gururunu taşıyorum. Maliyetler her geçen gün katlanarak artarken, ekonomik kriz ve yoksulluk derinleşirken biz hiçbir zaman geri adım atmadık. Daima ileriye yürümeye devam ettik. Bunu yaparken, şehrimizi rant peşinde koşanlara peşkeş çekmedik. Uluslararası alanda sahip olduğumuz itibar ve İzmir duruşuyla, 5 yılda uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar Euro’nun üzerinde finansmanı İzmir’e getirdik. Her yıl bütçemizin yüzde 40’ını yatırımlara, İzmir’i daha da ileriye taşıyacak vizyon projelerimize ayırdık. İzmir’in her karış toprağını koruduk. Tarlalarının, meralarının bereketini büyüttük. Üreticimizin alın terine sahip çıkarken, şehrimizdeki milyonlarca vatandaşımızın gıda güvenliğini sağladık. Yapamazsınız diyenlere, yolumuza taş koyanlara asla aldırmadık kardeşlerim. Çünkü biz İzmir’iz. Bugün açtığımız Büyük Dolum Tesisimiz ve Şaşal Müzemiz bu kararlılığımızın en güzel örnekleridir. Capcanlı ispatıdır” şeklinde konuştu.

"DAİMA CUMHURİYET! DAİMA DEMOKRASİ! DAİMA İZMİR"

5 yıl boyunca canla, başla, aşkla çalıştığının altını önemle çizen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da İzmir’de ektiğimiz her bir tohumun takipçisi olmaya devam edeceğim. Umarım bizden sonraki yönetim de, 5 yıl boyunca ilmek ilmek ördüğümüz hizmet destanına sahip çıkar. Çalışmalarımızı, Belediyemizin kurumsal birikimini devralarak daha da ileriye taşır. Biz bu şehir için ne yaptıysak, 4 buçuk milyonun iradesiyle yaptık. Sizlerden aldığımız güçle, ortak akıl ve vicdanla bu şehre hizmet ettik. Bundan sonra üzerimize düşen görev, bu eserleri hep birlikte her ne pahasına olursa olsun korumak ve daha ileriye taşımaktır. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi’ydi. Bundan sonra sathımız, sineyi millettir. Tüm Türkiye’dir. Biz, hep birlikte, Cumhuriyetimizin ateşini ikinci yüzyılımıza taşıyacağız. Bir asırlık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle taçlandıracağız. Mutlaka ama mutlaka başaracağız. Bu ülkeye yeni, yepyeni bir siyaseti getireceğiz. Daima Cumhuriyet! Daima demokrasi! Daima İzmir” dedi.

ÖZKAN: MENDERES DEMEK ŞAŞAL DEMEK

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan ise “Menderesliler iyi bilir ki Şaşal Su bizim için çok önemli. Menderes demek Şaşal demek. Şaşal Su’yun sağlık açısından öneminin yanı sıra istihdama da katkısı tartışılmaz. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krize rağmen İzmir’e sayısız yatırım yapan Tunç Soyer’e teşekkürlerimi sunuyorum. Menderes’te emeğiniz çok Başkanım hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ 10 KATINA ÇIKIYOR"

Büyük Dolum Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle, Şaşal Su Fabrikası’nın tek vardiyada 12 bin 600 şişe olan günlük üretim kapasitesi 134 bin şişeye çıktı. Suya adını veren Şaşal Su 0,33 litre ve 0,75 litrelik cam şişe ve 5 litrelik pet şişelerinin ardından 0,5 litre ve 1,5 litrelik yeni şişelerine kavuştu.

ŞAŞAL MÜZESİ’NDE TURLAR BAŞLIYOR

Bir asırlık Cumhuriyet markası Şaşal Suyu’nun tarihi, fabrikanın yeniden kurulum süreci ve Şaşal’ın doğasının anlatıldığı Şaşal Müzesi, “Suyun Kaynağına Yolculuk” adı verilen turlara katılım sağlayan ziyaretçiler için keyifli ve bilgilendirici bir durak olarak tasarlandı.

İZMİRLİ SUYA YENİDEN “ŞAŞAL” DİYOR

İzmir’de suya adını veren Şaşal Su, yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla yeniden İzmir’e kazandırıldı. Şaşal Su, çok kısa sürede 3 binin üzerinde market ve bakkal raflarında yerini aldı. Şaşal Suyu’nun dağıtım alanı ise günden güne genişliyor. A101, Barış Gross, Gürmar, Ege Çarşı Mağazaları, Acem Market, Fırat AVM, Alternatif Marketler ve Promosyon Marketleri ile anlaşmalı olan Şaşal Suyu’na, İzmir’in tüm ilçelerinde ulaşmak mümkün.

Öte yandan Şaşal Su’ya tüm İzmirlilerin ulaşabilmesi için asırlık markanın satışını yapmak isteyen işletmeler satış noktası veya bayilik alabilecek.