Tunç Soyer rakamları açıkladı: İşte yoksulluk gerçeği
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından paylaşılan videoda, 2019 yılında İzmir’de belediyeden yardım talebinde bulunanların sayısının 2 bin olduğu, 2021 yılında ise bu rakamın 500 bin olduğu ve yükselmeye devam ettiği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan ekonomik krize ilişkin sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir video paylaştı. Videoda 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sosyal yardım başvurusunda bulunan vatandaşların sayısının 2 bin olduğu, bu sayının 2021’de 500 binin üzerine çıktığı ve yükselmeye devam ettiği ifade edildi.
Soyer'in paylaşımında şu ifadeler yeraldı:
“İzmir’de karnı aç uyumaya çalışan ailelerin olduğunu biliyor musunuz? Peki, kış soğuğunda terlikleriyle okula gitmek zorunda kalan, ayakkabısı olmayan çocukların…
Yaşadığımız ekonomik kriz sebebiyle her geçen gün her geçen gün ülkemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Vatandaşlarımızın yüzde 30’nun temel ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yüzde 50’si ise yalnızca barınma ve gıda ihtiyacını karşılayabiliyor. İnsanlar yoksullukla değil, açlıkla mücadele ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sayısı 2019’da 2 bin iken, bu sayı 2021’de bu 500 binin üzerine çıktı ve yükselmeye devam ediyor.
Biz zor günler geçiren yurttaşlarımızı yalnız bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalıkta, sağlıkta, eğitimde, aile sofralarında yanlarında olmaya çalışıyoruz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak son 2,5 senede başvuruda bulanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için 534 milyon liralık bütçe ayırdık. Yeni yıl bütçemizi sürekli artan başvuru sayısını gözeterek planlıyoruz.
Yalnızca belediye üzerinden veya telefonla değil; 52 mahallemizde 7 dayanışma noktası ve 4 mobil aracımızla da vatandaşlarımıza erişiyoruz. 10 binlerce aileye nakit desteği, gıda paketi ve yakacak yardımı, her gün 11 bin kişilik sıcak yemek, öğrencilerimize bin kişilik sıcak çorba, çocuklarımıza burs ve kırtasiye desteği, Süt Kuzusu Projesiyle taze ve sağlık süt, ihtiyaç sahiplerine medikal ürün ve hijyen paketleri ulaştırıyoruz.
İşsizliğin ve ekonomik krizin ülkemizi bunalttığı, yoksullaştırdığı bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."
Vatandaşlarımızın çok zor günler geçirdiğini biliyoruz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 28, 2021
Belediye bütçesiyle ulusal bir krizin üstesinden gelemesek de ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. pic.twitter.com/zlfVvLlmmu
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