Tunç Soyer'den üreticiye müjde: Buğdayın kilosu 10 liradan alınacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözleşmeli üretim yapan çiftçilerden karakılçık buğdayının kilosunun 10 liradan alınacağı duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” projesi ise alım garantili modelle küçük üretici desteklenmeye devam ediliyor.
Piyasa fiyatının iki katı üzerinde bedelle alım yapmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl karakılçık buğdayı tohumu dağıttığı üreticiden buğdayın kilosunu 10 liradan alacağını duyurdu.
Başkan Tunç Soyer, “Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı 3.5 liraya alacağını açıklamışken, biz karakılçık tohumu dağıttığımız üreticiden 7 liradan alım yapacağımızı duyurmuştuk. Toprak Mahsulleri Ofisi halen buğday fiyatı açıklamadı ama biz enflasyon baskısını düşünerek sözleşmeli üretilen karakılçık buğdayının kilo fiyatını 7 liradan 10 liraya çıkarttığımızı çiftçimize müjdelemek istiyoruz. Üreticimizin üretebilmesi için gereken tüm desteği vereceğiz” dedi.
'İZMİRLİ' MARKASI İLE SATILACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı atalık tohum karakılçık buğdayını yaygınlaştırma projesi, İzmir ölçeğine taşınarak kentin tüm ovalarını karakılçık buğdayıyla buluşturmayı hedefliyor.
İthal tohum yerine yerel tohum kullanılmasını teşvik etmek ve buğday üreticilerine destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında bu yıl İzmir, Manisa Salihli ve Burdur’da 4 bin dekar alanda hasat yapılacak. Tam verimde yaklaşık 800 ton karakılçık buğdayı alınması ve üreticiye 8 milyon lira destek olunması hedefleniyor.
Buğdayların önemli bir kısmı önümüzdeki sene için tohum olarak ayrılacak, kalan kısmı ile Büyükşehir iştiraki İzTarım un, ekmek ve makarna yaparak İzmirli markası ile tüketicilere ulaştıracak.
Video Haberler
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Gaziantep'te, halı fabrikasında buhar kazanı patladı
- Cep telefonu hırsızlığı kamerada
- Katil Mustafa Ayhan'dan, Azra'nın annesine pişkin yanıt
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'