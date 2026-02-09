Tunceli için kuvvetli 'kar yağışı' uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Tunceli çevrelerinde Salı günü sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, ve tedbirli olunmalıdır" denildi.