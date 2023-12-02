Tunceli merkezli 'sazan sarmalı' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:48
Tunceli merkezli 'sazan sarmalı' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bir vatandaşın 1 milyon 475 bin lira dolandırıldığı şikayetinde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karışan zanlıların Mersin ve Batman'da yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Tunceli'ye getirildi.

437 NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak 437 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.


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