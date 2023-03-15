Tunceli’de sağanak nedeniyle menfezler taştı, yollara kaya parçaları düştü

Tunceli’de devam eden kuvvetli yağış nedeniyle menfezlerde taşkınlar yaşandı. Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:17
Tunceli’de sağanak nedeniyle menfezler taştı, yollara kaya parçaları düştü
Abone Ol google-news

Meteorolojinin Tunceli için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oldu.

Merkez ve ilçelerde kuvvetli yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı karayollarında bulunan menfezlerde taşmalar meydana geldi.

Zaman zaman kaya düşmeleri de yaşanırken, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yağışın ardından başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Kentte yağış devam ederken yetkililer sürücüleri sel ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Tunceli Kuvvetli yağış yağış

İlgili Haberler

Hafta sonu yağış olacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...

Hafta sonu yağış olacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı...
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı
Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunan Haberler