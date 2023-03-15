Tunceli’de sağanak nedeniyle menfezler taştı, yollara kaya parçaları düştü

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:48

Meteorolojinin Tunceli için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oldu.

Merkez ve ilçelerde kuvvetli yağış etkili olurken, başta Pülümür ve Ovacık ilçeleri olmak üzere yüksek kesimlerde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Yağış nedeniyle bazı karayollarında bulunan menfezlerde taşmalar meydana geldi.

Zaman zaman kaya düşmeleri de yaşanırken, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yağışın ardından başlattıkları çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Kentte yağış devam ederken yetkililer sürücüleri sel ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.