Tunceli’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:37

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:37

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım’da Mazgirt ilçesi Alhan köyünde bir şüphelinin evine düzenlenen aramada 2 kilo 190 gram kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün, Tunceli Merkez Sütlüce yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ve bir şarjör bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.