Tunceli’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tunceli’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Tunceli’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:37

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım’da Mazgirt ilçesi Alhan köyünde bir şüphelinin evine düzenlenen aramada 2 kilo 190 gram kubar esrar ve bir hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı gün, Tunceli Merkez Sütlüce yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, bir şüphelinin üzerinde 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ve bir şarjör bulundu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler