TÜPRAŞ tesisinde patlama: Açıklama geldi!

Türkiye Petrol Rafinerileri'nin (TÜPRAŞ) İzmit'teki tesisinde patlama yaşandı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın sosyal medyadan paylaştığı habere göre TÜPRAŞ İzmit tesisinde patlama meydana geldi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.