Turgutlu Belediyesi, mama üretim tesisini açtı

05 Ağustos 2022 Cuma, 16:44

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşayabilmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Kamu kurum kuruluşları ile gıda mühendislerinin kontrolündeki catering firmalarından toplanan yemeklerden arta kalan gıdaların can dostlar için mamaya dönüşeceği Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi açıldı. Günlük 100-150 kilogram deneme üretiminin yapıldığı tesiste sürecin tamamlanmasının ardından günlük yaklaşık 500 kilogram mama üretiminin yapılması planlanıyor.

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün şantiyesinde kurulan, tesisin açılış törenine Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Recep İşleyen, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli katıldı. Törende misafirlere üretim tesisi gezdirilerek mama üretim süreçleri hakkında bilgiler verildi.

“MANİSA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’nin açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bugün de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Manisa’nın 17 ilçesinde büyükşehir de dahil olmak üzere bir ilk olarak sokak hayvanları için mama üretim tesisinin açılışını yapacağız. Biz, insana yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz, sesini duyuramayan ve beraber yaşamak zorunda olduğumuz dostlarımıza yatırım yapıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımız da bu şekilde devam edecek çünkü ufacık gördüğümüz yatırımlar o kadar çok sorunumuza çare oluyor ki... Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Sizler bizlere destek verdiğiniz sürece Turgutlu’da her şey daha güzel olacak” dedi.

“ÜRETİMİN 500 KİLOGRAMA ÇIKACAK”

Tesis hakkında da bilgi veren Başkan Akın, üretimin ana maddesi olan bayat ekmeklerin ulaştırılması noktasında çağrıda bulunarak, “Açılışını gerçekleştireceğimiz mama üretim tesisi için müracaatımızı yaptık. Başvurularımız sonuçlandıktan sonra günlük 500 kilogram üretim yapabilecek kapasiteli bir mama üretim merkezi kurduk. Tesis içerisinde üretimle ilgili hiçbir aksaklığımız yok. Deneme üretimi boyunca da günlük 100 ila 150 kilogram arasında bir üretim gerçekleştireceğiz. Bu üretimi yaparken dikkat ettiğimiz bir şey var. Gıda mühendisi olan firmalardan, catering firmalarından ve Turgutlu Devlet Hastanesinden atık gıdaları alıyoruz. Onlarla üretim yapıyoruz. Sizlerden de bu anlamda katkı bekliyoruz. Üretimin 500 kilograma çıkabilmesi için malzemeye, özellikle ana maddemiz olan bayat ekmeklere ihtiyacımız var. Bayat ekmeklerinizi bize getirirseniz çok seviniriz. Hepimizin bu üretim merkezinin yaşayabilmesi için katkı sunması gerekiyor. Sizlerden bu katkıyı bekliyoruz. Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisimizin Turgutlu’muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KARADUMAN: SOKAK HAYVANLARI İÇİN EN ÇOK DESTEĞİ VE YAŞAM HAKKINA SAYGIYI BU DÖNEMDE GÖRDÜK

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman ise “Turgutlu’da yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanları için çabalıyoruz. Bu 8-10 yıllık süre içerisinde en çok bu dönemde sokak hayvanları için destek, farkındalık ve yaşam hakkına saygı gördük. Biz, bu durumdan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni kurdele kesiminin ardından sona erdi.