Turgutlu Belediyesi’nden can dostlara mama tesisi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:08

Turgutlu Belediyesi, sokakta yaşayan sevimli dostlara yönelik geliştirdiği projelerden bir tanesini daha hayata geçirdi. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kurulan ‘Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’ açılıyor.

Tesiste kamu kurum ve kuruluşları ile restoranlardan toplanan atık gıdalar makinelerde işlenerek mamaya dönüştürülecek. Üretilen mamalarla da can dostların ihtiyacı karşılanacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleşecek ‘Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’nin açılışı töreni 5 Ağustos Cuma günü saat 11:00’de düzenlecek.

Yurttaşları davet eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hayatı paylaştığımız sevimli dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Turgutlu’muza kazandırdığımız mama üretim tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ‘Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi’mizin açılışına davet ediyorum” dedi.