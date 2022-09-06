Turgutlu’da şenlikler ‘Zurnaların Çığlığı Festivali’ ile sürecek

06 Eylül 2022 Salı, 13:48

Turgutlu Belediyesi’nin Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında "Zurnaların Çığlığı Festivali" düzenlenecek. Zurna üstatlarını Turgutlu’da buluşturacak olan organizasyonda zurna üstatları Turgutlululara müzik ziyafeti yaşatacak.

Ünlü müzisyen Serkan Çağrı’nın onur konuğu olarak katılacağı festivalde 16 kişilik solo zurna ustaları; Halil Çokyürekli, Basri Eğriboyun, Buğra Kutbay, Emrah Toplar, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Fuat İlbey, Haydar Curacı, Hüseyin Toplar, Işık Soğukkuyu, Muharrem Sargın, Muharrem Çokyürekli, Ömer Altuntaş, Rıza Yanıkçolan, Sebahattin Çil, Eren Mert İlbey ve TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Spiker Sabahattin Gülümser’in özel performanslarıyla unutulmayacak bir akşam yaşanacak. "Zurnaların Çığlığı Festivali", 6 Eylül Salı günü saat 20:30’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN AKIN’DAN DAVET

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde birbirinden renkli etkinliklere imza atıyoruz. Şenliklerimiz kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinden gelen zurna üstatlarımızı Turgutlu’muzda ağırlayacak, unutulmaz bir akşam yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimi 6 Eylül Salı günü saat 20:30’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleşecek olan ‘Zurnaların Çığlığı Festivali’ne bekliyorum” dedi.