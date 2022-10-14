Turhan Selçuk'un sansüre karşı çizdiği o karikatürün öyküsü
Gazetemizin 2010’da yaşamını yitiren çizerlerinden Turhan Selçuk’un, 23 Ekim 1975 tarihli “Fikir özgürlüğü altın bileziktir” çizimi gündeme damga vurmuştu. İşte o çizimin hikayesi.
Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemeler, geçmişten bugüne Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer aldı. Cumhuriyet gazetesi de her dönem hem haberleri hem de karikatürleriyle basın özgürlüğünün yılmaz savunucusu oldu.
Gazetemizin 2010’da yaşamını yitiren çizerlerinden Turhan Selçuk’un, 23 Ekim 1975 tarihli çizimi de bunun en somut örnekleri arasında. Selçuk’un, yazar Tektaş Ağaoğlu’nun hastaneye kelepçe takılarak götürülmesi üzerine çizdiği ve “Fikir özgürlüğü altın bileziktir” ifadesini kullandığı karikatür 47 yıl önce gündeme damga vurdu. Selçuk’un karikatürü, sansür yasasının geçtiği bugünlerde Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda ilerlemek bir yana geri adım attığını da gösterdi.
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