2025 Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve kaç saat olduğu, turistik olarak güzergaha dahil olmak isteyen yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Turistik Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon bilet fiyatları

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak.” bilgisini paylaştı.

Turistik Doğu Ekspresi’nin, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat, dönüşte ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saat duruş yapılacak. Bin 360 kilometrelik güzergâhta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar kartpostal tadında manzaralar sunacak.”

Uraloğlu ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini söyledi.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YENİ SEZON BİLET FİYATLARI

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak