Türk Dil Bayramı, Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve bilim ile kültür dili olarak güçlendirilmesi amacıyla kutlanan özel bir gündür. Peki, Türk Dil Bayramı nedir? Türk Dil Bayramı ne zaman kutlanır?

TÜRK DİL BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Türk Dil Bayramı, 26 Eylül ve 13 Mayıs olmak üzere iki farklı tarihte kutlanır, çünkü bu iki tarih farklı olaylara dayanır.

Bu tarih, 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün himayesinde düzenlenen I. Türk Dil Kurultayı’nın açılış gününe atıfta bulunur. 2025 yılında da 26 Eylül Cuma günü Türk Dil Bayramı kutlamaları yapılacak.

13 Mayıs'ta kutlanmasının nedeni, 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bundan sonra divanda, dergâhta, bargâhta ve mecliste Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” fermanını ilan ettiği gündür.

Bu tarih özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in anısına ve Türkçenin resmi dil olarak kabulünün simgesi olarak kutlanır.

TÜRK DİL BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Dil, bir milletin kimliği ve bağımsızlığının en güçlü göstergelerinden biridir. Türk Dil Bayramı, Türkçenin güzelliğini ve ifade gücünü hatırlatırken, aynı zamanda yeni nesillere doğru, etkili ve bilinçli dil kullanımının aktarılmasını hedefler. Eğitim kurumlarında, resmi kurumlarda ve sosyal medyada bu gün için özel etkinlikler, konuşmalar ve paylaşımlar yapılır.