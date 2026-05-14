Türk Eczacılar Birliği Başkanı İrfan Demirci: ‘Sağlıkta söz sahibi olmak istiyorsak ulusal ilaç sanayisini geliştirmeliyiz’

Bugün 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü. Dün bu nedenle Türk Eczacılar Birliği Başkanı İrfan Demirci birliğin genel merkezinde bir basın açıklaması düzenledi. Demirci, bu yıl temalarını "Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri- Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü: Eczacı" olarak belirlediklerini duyurdu.

Her beş kişiden üçünün kronik hastalık riski altında olduğunu vurgulayan Demirci bu nedenle; daha güçlü bir birinci basamak sağlık sistemine, daha yaygın koruyucu sağlık hizmetine ve sahadaki sağlık profesyonellerinin daha etkin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Demirci, “İşte tam da bu nedenle eczacının sağlık sistemi içerisindeki rolünün güçlendirilmesi artık zorunluluktur” değerlendirmesinde bulundu.

‘ECZACILIK FAKÜLTELERİ AÇILIŞI DURMALI’

Eczacıların etkin, güvenilir ve kaliteli ilacın güvencesi olmak gibi son derece hayati bir sorumluluğu omuzlarında taşıdığının altını çizen Demirci, kamu eczacılığı güçlendirilmeden ve klinik eczacılık uygulamaları yaygınlaştırılmadan sağlık sisteminin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini kalıcı olarak artırmanın mümkün olmadığı ifade etti. Mesleğin en yakıcı sorunlarından birinin genç işsizlik olduğuna dikkat çeken Demirci yeni eczacılık fakültesi açılışlarının durdurulması, eczacılık eğitim başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlandırılması ve yeni istihdam modelleri oluşturulması gerektiğini söyledi.

‘KİŞİ BAŞI İLAÇ HARCAMAMIZ 131 DOLAR’

OECD kişi başı ilaç harcaması verilerine ilişkin ise Demirci, "OECD ülkelerinde bu rakam 570 dolar seviyesindeyken, Türkiye'de son 10 yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 131 dolar düzeyindedir" dedi. Demirci, Avrupa'da yenilikçi ilaçların erişim oranının yaklaşık yüzde 46 düzeyinde olduğunu, Türkiye'de bu oranın yüzde 3 seviyelerine kadar gerilediğini belirtti.

Eczacılığın katmanlı bir mücadele verdiğini, bunun yalnızca mesleki değil halk sağlığının geleceğine ilişkin de bir mücadele olduğunu vurgulayan Demirci, "Hastalarımızın ilaca ve sağlık ürünlerine en güvenilir şekilde ulaşacağı tek adres eczanelerimiz. Eczacılık hizmetinin sürekliliği ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür" dedi.

Demirci, “Nasıl savunma sanayisinde gelişiyorsak ilaç sanayisinde de gelişmek zorundayız. Bu alan da çok önemli. Eğer sağlıkta söz sahibi olmak ya da en azından kendimize yetebilmek istiyorsak ulusal ilaç sanayisini geliştirmeliyiz” çağrısında bulundu.