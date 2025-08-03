Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Atak, atılan imzalara tepki gösterdi: İstifa çağrısı

Türk-İş’e bağlı Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Atak, Çalışma Bakanlığı tarafından 18 Temmuz’da verilen ancak daha sonra geri çekilen birinci yıl ikinci altı ay için yüzde 16.67 oranındaki zam teklifine dikkat çekti. Burada her iki taraf açısından da büyük bir skandal bulunduğunu belirten Atak, “Bu kabul edilebilir bir şey değildi ve daha sert tepki gösterilmeli, hatta bakan bey dahil sorumlular istifaya çağrılmalıydı ama ısrarlı taleplerimize rağmen enteresan bir şekilde günlerce bu yapılmadı” dedi.

“Bir oyun içerisinde işçinin kandırıldığını” dile getiren Atak, konfederasyon yöneticilerinin kendi itibarlarını kurtarmak için birinci yıl ikinci altı ayda günlük 50 TL’ye ve yüzde 11’e evet dediklerini belirtti. Atak, “Bu noktada işçinin kaybı yalnızca ilk altı ayda 3-4 puan değildir. İki yıl toplamında yüzde 25 civarında kayıp ve en önemlisi verilen sözler doğrultusunda kendi sözleşmelerinde alınması gereken ilave haklarda mağduriyettir” dedi.

İşçilerin de katıldığı toplantılarda, “İmzalamazsak hükümet ilave bir lira vermeyecek, bu nokta artık duvar ve tüm sözleşmeleri grev yasakları ile Yüksek Hakem Kurulu’na götürecekler. O nedenle imzalamak zorundayız” denildiğini kaydeden Atak, protokolün kabul ettirilmeye çalışıldığını bildirdi. Atak, kendi yöneticilerinin siyasi ortamın getirdiği baskı, tehdit, yaptıkları hata üstüne hataları örtmek ve kişisel çıkar nedenleri ile protokolü işçinin onayı olmadan imza altına aldıklarını savundu. Atak, “O nedenle de bu oyunun içerisinde olan başta Türk-İş ve Hak-İş yönetimi olmak üzere tüm bu olup bitenleri bile bile imza atacak tüm genel başkanlar istifa etmelidir” dedi.