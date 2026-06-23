Türk heykel sanatının önemli isimlerinden Burhan Alkar yaşamını yitirdi

Heykeltıraş ve sanat eğitimcisi Burhan Alkar hayatını kaybetti.

Anıt (statü) heykelcisi olarak anılan, yanısıra küçük boyutlu heykeller ve duvar rölyefleriyle de tanınan ve Türk heykel sanatının gelişmesi için bıkıp usanmadan çalışan heykeltıraş ve sanat eğitimcisi Burhan Alkar bugün (23 Haziran) hayatını kaybetti.

Gazeteci Adile Homan'ın aktardığına göre; GESAM’ın kurucu üyesi ve BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği) üyesi olan BURHAN ALKAR, yalnızca 1926 tarihli bir Atatürk heykelinin bulunduğu Ankara’nın, İstanbul’dan sonraki ikinci bir merkez olmasını sağlayan 30 civarında anıt heykel gerçekleştirdi, küçük boyutlu 16 kişisel sergi açmış, bir o kadar da karma sergiye katıldı. Avustralya’da “Atatürk anıtı” ve Thailand’ta sevgi parkında “Sevgi” heykeli ile adını yurtdışında da duyurdu.